Бывший главный тренер "Динамо" Йоканович заявил, что не жалеет о работе в клубе

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Славиша Йоканович не жалеет о времени, проведенном в команде, он считает, что работал с отличными людьми. Об этом Йоканович рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Нет. Я работал в хорошем клубе. С отличными людьми и футболистами. Не все всегда идет так, как мы думаем. Но это была хорошая возможность", - сказал Йоканович, отвечая на вопрос, жалеет ли он о том, что пошел работать в "Динамо".

Йоканович возглавлял московский клуб с июня 2022 года по май 2023-го. После поражения от грозненского "Ахмата" (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России сезона-2022/23, руководство московского клуба приняло решение отправить Йокановича в отставку. В том сезоне "Динамо" завершило выступление в чемпионате на девятом месте.