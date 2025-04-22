В Италии перенесут матчи чемпионата страны 26 апреля из-за похорон Папы Франциска

Запланированные на 26 апреля матчи 34-го тура чемпионата Италии по футболу перенесут из-за похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на министра, заведующего делами гражданской защиты и морской политикой, Нелло Музумечи.

26 апреля не состоятся все матчи национального чемпионата. В этот день в высшем дивизионе должны были пройти матчи "Комо" - "Дженоа", "Интер" - "Рома" и "Лацио" - "Парма".

Совет министров Италии на заседании во вторник объявил о пятидневном трауре по поводу смерти Папы Римского Франциска, который будет похоронен 26 апреля.

Ранее ТАСС сообщал, что матчи чемпионата Италии, которые должны были пройти 21 апреля, перенесены на 23 апреля из-за смерти Папы Римского Франциска. В понедельник были запланированы игры "Торино" - "Удинезе", "Кальяри" - "Фиорентина", "Дженоа" - "Лацио", "Парма - "Ювентус".