Быстров посоветовал судьям «включить мужика» и «показать яйца»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров критически оценил работу судейской бригады матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Акроном» (3:2). Главным арбитром встречи выступил Алексей Сухой.

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