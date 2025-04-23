Двукратные чемпионы мира могут сыграть товарищеский матч с Россией

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо не исключил проведение товарищеского матча против сборной России в ноябре 2025 года, передает Sport24.

«Мы не сможем сыграть с Россией в сентябре или октябре — это экономический вопрос. Нам поступили более выгодные предложения. Ноябрь все еще свободен. Мы общаемся с Россией по этому поводу», — сказал Алонсо.

Уругвай выигрывал чемпионаты мира 1930 и 1950 годов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.