Экс-игрок ЦСКА заявил, что был святым

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал CSKA TV, что не любил тусовки.

«Вагнер и Жо любили тусовки. Я был против многих вещей и был самым душным в этой компании. Я никогда не терял голову. Вагнер и Жо были полной противоположностью, им нравилось тратить, а я был святым», — сказал Карвальо.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих он дважды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок России, а также завоевал четыре Кубка страны.

25 марта 2023 года бразилец сыграл за ЦСКА в товарищеском матче против любительской команды 2Drots (1:2).

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место, набрав 48 очков.

После 25 туров национального первенства петербургский клуб идет на второй строчке турнирной таблицы, набрав 53 очков и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара».