Российский клуб обвинили в том, что он вредит имиджу российского футбола

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о ситуации с долгами в команде, заявив, что это вредит имиджу российского футбола, передает «Чемпионат».

«Таких ситуаций, как сейчас в «Химках», не должно быть. На этапе лицензирования нужно всё изучать более внимательно, а потом принимать решение. Конечно, это бьет по имиджу российского футбола», — сказал Юран.

15 апреля появилась информация, что игроки подмосковного клуба рассматривают вариант с бойкотом поединка 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Это было связано с увольнением главного тренера Франка Артиги, а также с долгами перед игроками. Однако 18-го числа после встречи с главой РПЛ Александром Алаевым футболисты приняли решение выйти на матч.

20 апреля «Химки» проиграли «Зениту» со счетом 0:1. Теперь в активе подмосковной команды 23 очка и 12-я позиция. «Химки» в следующем туре РПЛ на своем поле примут тольяттинский «Акрон» 27 апреля, начало матча — 16:30 мск.