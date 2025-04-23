Клубы с низкой посещаемостью призвали исключить из РПЛ

Ведущий и комментатор Георгий Черданцев заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), стадионы которых не заполняются, нужно исключить из лиги. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Руководство должно ввести норму, что клубы, которые не набирают 50% посещаемости, не получают лицензию для игры в РПЛ. Понимаю, что это жестоко. Но извините, нужно работать с болельщиками. У вас есть шикарные стадионы, а вы не можете организовать работу», — заявил Черданцев.

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