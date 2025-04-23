«Аль-Хилаль» готов потратить большие деньги, чтобы подписать игрока «Барселоны»

«Аль-Хилаль» готов пойти на внушительные траты, чтобы подписать Рафинью.

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Как сообщает Diario Sport, саудовский клуб делает все возможное, чтобы заполучить игрока «Барселоны».

Недавно делегация арабского клуба посетила Барселону, чтобы обсудить покупку бразильца и других интересных игроков.

Согласно информации саудовского 365Scores, клуб предложил Рафинье четырехлетний контракт на сумму 200 млн долларов, распределенную по 50 млн за каждый из четырех сезонов.

«Барселоне» «Аль-Хилаль» готов заплатить 100 миллионов евро за трансфер. Спортивные директора «Блауграны» осведомлены о ситуации и намерены сохранить игрока любыми средствами. Однако в конечном итоге решение будет принимать сам Рафинья.

Отмечается, что полузащитник в первую очередь хочет продолжить выступать за «Барсу».