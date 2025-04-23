Петржела высказался о будущем Лички в случае ухода из «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем чешского специалиста Марцела Лички в случае ухода с поста главного тренера «Динамо».

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«Личка — очень хороший тренер, я горжусь его работой в «Динамо». Он мог стать чемпионом в прошлом сезоне, но не получилось. В этом году Марцел тоже отлично работает, я желаю ему только удачи. Будет ли он востребован в случае ухода из «Динамо»? Конечно. Личка легко найдет работу в Европе. Даже не сомневаюсь», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Личка возглавляет «Динамо» с 2023 года. В прошлом сезоне столичный клуб боролся за чемпионский титул до последнего тура. В 30-м туре бело-голубые проиграли «Краснодару» (0:1), в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1). Чемпионом России стал петербургский клуб, а «Динамо» финишировало на 3-м месте.

В нынешнем сезоне после 25-ти туров «Динамо» идет на 5-м месте, набрав 46 очков. От лидирующего «Краснодара» московский клуб отстает на 9 очков.

Свой ближайший матч бело-голубые проведут 26 апреля на своем поле против «Зенита».