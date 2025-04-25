КДК РФС дисквалифицировал игрока «Пари НН» на два матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации защитника «Пари Нижний Новгород» после удаления в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:3).

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