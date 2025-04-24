Радимов: сердце кровью обливается, когда вижу состав «Зенита»

Экс-главный тренер "Зенита-2" из Санкт-Петербурга Владислав Радимов высказал мнение об отсутствии местных футболистов в составе главной команды сине-бело-голубых.

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- Это очень больная тема. Как и любой нормальный житель этого города, конечно же, я хочу, чтобы играли свои, желательно все 11 человек. И у меня сердце кровью обливается, когда я вижу состав, в котором практически нет ленинградцев. И во всём этом есть и моя вина, всё-таки я восемь лет работал тренером "Зенита-2". И вина тренеров академии тоже. По сути, последние два своих футболиста, которые заиграли в основе "Зенита", были Денисов и Быстров из нашей школы. А это 2003 год..." - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга в течение шести последних сезонов Российской премьер-лиги неизменно становился чемпионом. При этом основной костяк состава сине-бело-голубых составляют иностранные футболисты, преимущественно из Бразилии, Аргентины и в меньшей степени Колумбии.

49-летний экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов с 2013 по 2017 год, а затем с 2018 по 2022 год занимал должность главного тренера "Зенита-2", выступавшего в Первой и Второй лигах.