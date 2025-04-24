«Ювентус» сделал предложение украинскому «Шахтеру» по переходу полузащитника

Итальянский «Ювентус» ведёт переговоры с украинским «Шахтёром» по переходу полузащитника Георгия Судакова. Об этом сообщил журналист Бен Якобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

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«Ювентус» сделал официальное предложение по Георгию Судакову и ведёт прямые переговоры с «Шахтёром». За переход выступает Кристиано Джунтоли (спортивный директор «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата»), который считает, что стиль Судакова ему подходит. «Наполи» и «Брентфорд» также проявляют интерес, но «Ювентус» первым сделал предложение», — написал Якобс.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста сборной Украины в € 32 млн.