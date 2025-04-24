«Сочи» объявил о разрыве «крестов» у экс-нападающего «Спартака»

21-летний нападающий "Сочи" Павел Мелёшин получил тяжёлую травму в матче 29 тура Первой лиги с "Аланией" (4:0).

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Официальный телеграм-канал "Сочи" сообщил о разрыве крестообразных связок у 21-летнего воспитанника московского "Спартака" нападающего Павла Мелёшина.

В матче 29 тура Первой лиги "Сочи" - "Алания" (4:0) Павел Мелёшин вышел на замену на 68-й минуте игры при счёте 2:0, к этому моменту черноморский клуб играл в численном большинстве. На 90+4-й минуте Мелёшин записал на свой счёт четвёртый гол "Сочи".