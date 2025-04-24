Российский тренер «Фиорентины»: по сравнению с «Зенитом» в Италии упал в деньгах в 5 раз
Российский помощник главного тренера итальянской «Фиорентины» Александр Низелик рассказал о своей зарплате в стане «фиалок». Он признался, что по сравнению с «Зенитом», в котором работал ранее, «упал» в деньгах практически в пять раз.
— Саша, человек, который уходит из «Зенита», футболист, тренер, он обычно всегда падает в деньгах, во многих примерах есть. Насколько сильно упал ты по сравнению с «Зенитом»?
— Очень сильно.
— Ну сколько? Как, условно, Кузяев, в четыре раза?
— Да, раза в четыре-пять.
— Ну и как ощущения?
— Очень хорошие. Ну, потому что для меня мотивация не материальная, для меня здесь мотивация — это попробовать себя и попробовать добиться чего-то в такой футбольной стране, как Италия.
— Ты год не работал, денег хватило?
— Да.
— Хватало? Не проблема была?
— Да, мы долго и достаточно успешно работали в таком клубе, как «Зенит», и получилось так, что выигрывали трофеи, и, конечно, это дало возможность чувствовать себя комфортно, — рассказал Низелик в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.