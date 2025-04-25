«Зенит» готовит новое предложение по Жерсону, игрок готов переехать в Россию

Капитан «Фламенго» Жерсон близок к переходу в «Зенит» в летнее трансферное окно, сообщает Vamo Futebol.

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Недавно 27-летний бразилец продлил контракт со своим нынешним клубом до 2030 года. Однако, по сведениям источника, это не помешает Жерсону покинуть «Фламенго». Футболист нацелен на переезд в Европу. Он хочет получать зарплату в четыре раза больше нынешней.

Отмечается, что «Зенит» гарантировал Жерсону запрашиваемую зарплату. Бразильцу пообещали, что он станет самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ. Он дал предварительное согласие на переезд в Россию. Теперь санкт-петербургский клуб готовит предложение для «Фламенго».

Напомним, «Зенит» пытался также заполучить Жерсона прошлой зимой. Однако договориться о сделке не удалось.