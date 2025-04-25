Наумов: ЦСКА придавит «Спартак» своей активностью и выиграет

«Спартак» сейчас не очень стабилен и неудачно начинает матчи, поэтому ЦСКА одержит победу над «красно‑белыми» во встрече 26‑го тура МИР РПЛ, заявил «Матч ТВ» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.

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«Красно‑белые» примут ЦСКА 26 апреля, начало игры — в 19:30. «Спартак» с 50 очками идёт третьим в турнирной таблице, армейцы (48) — на четвертой строчке.

— Осечка армейцев в игре с «Крыльями»? Меня не удивило, что матч тяжело сложился для ЦСКА. Армейцы, конечно, неплохо выглядели в той встрече, но самарцы сейчас тоже прилично играют. Тогда «Крылья» оказали очень достойное сопротивление и играли не хуже ЦСКА. Так что ничья там была закономерна. Что же касается встречи армейцев со «Спартаком», то «красно‑белые» со своей нестабильностью, непредсказуемостью и способностью пропускать по два мяча в начале матча вряд ли добьются успеха в дерби. Думаю, что ЦСКА придавит «Спартак» своей активностью и выиграет. Крупного счета, мне кажется, не будет. Где‑то 1:0 или 2:1, — сказал Наумов «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите 26 апреля на телеканалах «Матч ТВ» (с 18:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:25), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.