Черданцев: таких слабых футболистов в защите «Спартака» давно не было

Комментатор и ведущий канала «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что московскому «Спартаку» необходимо усилить линию обороны.

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В матче 26‑го тура МИР РПЛ «Спартак» примет столичный ЦСКА, встреча в субботу начнется в 19:30.

— У «красно‑белых» слабая оборона. Если сравнить защиту с обороной, например, ЦСКА, то пара Игорь Дивеев — Виллиан Роша, на мой взгляд, это вообще сильнейший дуэт центральных защитников, и они на порядок сильнее, чем их коллеги в «Спартаке». Такого слабого состава футболистов в защите у «Спартака» давненько не было, я считаю, что усиления требуют все четыре позиции. Не вижу, в чем «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА. Может быть, есть преимущество в паре позиций, но по обороне и вратарю сравнение явно в пользу ЦСКА. Да, у «красно‑белых» достаточно разнообразная атака. Но, как мы видим, что‑то случилось с Манфредом Угальде, который перестал забивать и вообще попадать в состав, а когда он выходит в старте, играет плохо и неуверенно. Сейчас «Спартак» стал, как это ни странно прозвучит, менее стабильным и менее сбалансированным, чем он был до зимнего перерыва. Добиться результата ЦСКА может в первую очередь за счет строгой игры в обороне. У «Спартака» возникают проблемы с командами, которые хорошо защищаются. У ЦСКА хорошо себя в последних матчах проявляло нападение, да и полузащита, Иван Обляков, Аббос Файзуллаев, Миралем Пьянич — я, честно говоря, не вижу, чем эта линия слабее спартаковской. Скажите мне, кто в «Спартаке» сильнее Ивана Облякова? У Эсекьеля Барко и Облякова немножко разные позиции, но по мне, Обляков сильнее и разнообразнее аргентинца. Наверное, можно выделить Маркиньоса, если он играет в атаке, а не на позиции левого защитника, тогда в этой зоне у «Спартака» будет преимущество. В общем и целом «Спартак» по именам выглядит предпочтительнее в атаке. Но, учитывая растерявшего форму Угальде и то, что Ливай Гарсия пока ничего не забивает, я думаю, что и впереди «Спартак» ЦСКА не превосходит, а, может быть, даже в чем‑то уступает. Но вот это уже покажет сам матч, — цитирует Черданцева «Российская газета».

Прямую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА смотрите на каналах «Матч ТВ» (с 18:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:25), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.