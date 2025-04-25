Полузащитник «Фламенго» перейдет в «Зенит»

Петербургский «Зенит» достиг соглашения с полузащитником «Фламенго» Жерсоном о трансфере предстоящим летом. Об этом пишет портал Vamo Futebol.

По информации издания, бразильский футболист выразил желание вернуться в европейский чемпионат. Сообщается, что сине-бело-голубые пообещали полузащитнику запрашиваемую оплату труда, которая будет превышать его нынешнюю в четыре раза. Сейчас осталось боссам двух клубов прийти к соглашению о сумме трансфера 27-летнего бразильца.

Жерсон выступает в составе «Фламенго» с 1 января 2023 года. Его текущее соглашение с клубом действует до 31 декабря 2030 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего центрального полузащитника в 25 млн евро.

В текущем сезоне Жерсон принял участие в 15 играх, в которых забил один гол и совершил две результативные передачи. 27 апреля «Фламенго» примет «Коринтианс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.