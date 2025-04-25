«Зенит» готов сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком РПЛ

Бразильский журналист заявил о предложении Жерсону от «Зенита».

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Полузащитник ранее продлил соглашение с «Фламенго» до 2030 года.

Зарплата футболиста составляет 1,5 миллиона реалов в месяц (2,8 млн евро в год).

Журналист газеты O Dia Фабрисиу Лопеш, специализирующийся на «Фламенго», заявил, что Жерсон получил предложение от «Зенита».