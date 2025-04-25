«Ювентус» потеряет около 60 млн евро, если не выйдет в ЛЧ

«Ювентус» недосчитается около 60 миллионоу евро, если не выйдет в Лигу чемпионов.

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На данный момент команда Игора Тудора занимает 5-е место в Серии А, уступая идущей 4-й «Болонье» одно очко.

По информации La Gazzetta dello Sport, от попадания в ЛЧ зависит судьба не только главного тренера, но и многих игроков команды.

Среди них называют востребованного в АПЛ Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, которого считают одним из ценных активов в Европе, несмотря на спад в последнее время. Также предполагается, что 2-й шанс не получит Дуглас Луис, а продление соглашения Уэстона Маккенни станет еще более затруднительным.

Утверждается, что Маттиа Перин скорее всего попросит об уходе из клуба, как и Душан Влахович, который не продлит контракт.

Кроме того, по финансовым причинам «Ювентус» может не согласовать дальнейшую аренду Рандаля Коло-Муани и Франсишку Консейсау.