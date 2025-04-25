«Ювентус» потеряет около 60 млн евро, если не выйдет в ЛЧ

«Юве» потеряет около 60 млн евро, если не выйдет в ЛЧ. В таком случае могут уйти Влахович, Коло-Муани, Дуглас Луис, Маккенни, Перин, Гатти и Камбьязо (La Gazzetta dello Sport)
«Ювентус» недосчитается около 60 миллионоу евро, если не выйдет в Лигу чемпионов.
На данный момент команда Игора Тудора занимает 5-е место в Серии А, уступая идущей 4-й «Болонье» одно очко.
По информации La Gazzetta dello Sport, от попадания в ЛЧ зависит судьба не только главного тренера, но и многих игроков команды.
Среди них называют востребованного в АПЛ Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, которого считают одним из ценных активов в Европе, несмотря на спад в последнее время. Также предполагается, что 2-й шанс не получит Дуглас Луис, а продление соглашения Уэстона Маккенни станет еще более затруднительным.
Утверждается, что Маттиа Перин скорее всего попросит об уходе из клуба, как и Душан Влахович, который не продлит контракт.
Кроме того, по финансовым причинам «Ювентус» может не согласовать дальнейшую аренду Рандаля Коло-Муани и Франсишку Консейсау.