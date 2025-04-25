«Реал» выступил с заявлением перед финалом Кубка Испании

«Реал» выступил с заявлением на тему судейства перед финалом Кубка Испании.

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«Реал Мадрид» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня арбитрами, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра 26 апреля 2025 года.

Эти заявления привлекли внимание к видеозаписям СМИ, защищенных свободой слова, таких как Realmadrid TV. И сделаны преднамеренно против одного из участников финала. Они еще раз показывают явную и очевидную враждебность и неприязнь этих арбитров к «Реалу».

Еще более удивительны заявления, сделанные в угрожающем тоне. В них говорится о единстве арбитров, о предполагаемых мерах или действиях, далеких от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны превалировать всего за считанные часы до события, приковывающего внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьезность произошедшего, «Реал» надеется, что ответственные RFEF и судейство люди будут действовать соответствующим образом и примут соответствующие меры для защиты престижа институтов, которые они представляют», – говорится в заявлении «Реала».

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

«Реал» недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустит ужин с представителями RFEF.