Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Пари НН» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0.

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На 45+7-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи реализовал 11-метровый удар. На 90+13-й минуте хавбек Надер Гандри не смог реализовать 11-метровый удар, его о

После 26 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав также 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.