«Ювентус» в меньшинстве обыграл «Монцу» в матче чемпионата Италии

Туринский «Ювентус» обыграл «Монцу» в домашнем матче чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0. Голы забили Николас Гонсалес и Рандаль Коло‑Муани.

В компенсированное к первому тайму время хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил Николас Гонсалес.

«Ювентус» с 62 очками поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Монца» потерпела пятое поражение подряд в лиге и с 15 очками находится на последней, 20‑й строчке.

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Болоньей», «Монца» примет «Аталанту». Оба матча состоятся 4 мая.

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