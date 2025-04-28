Орлов раскритиковал Глушенкова и Вендела после матча с «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре конкретных футболистов «Зенита» после встречи 26-того тура РПЛ против «Динамо». Матч проходил в Москве и закончился с ничейным счетом (1:1).

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«Глушенков и особенно Вендел просто провалились в центре поля! Такое впечатление, что они были не «Мерседесами», а «Ладами»... Играли вполсилы. Ничего же не создали, ничего не придумали. Центр поля «Зенит» отдал», – приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» первым открыл счет, но вел в преимуществе менее 30 минут. После гола на 18-й минуте от Педро «Динамо» ответило точным ударом Ярослава Гладышева на 41-й минуте. Во втором отрезке игры забитых мячей не было.

Глушенков заработал жёлтую карточку на 60-й минуте и спустя три минуты был заменен. В телеграм-каналах писали, что Максим не пожал руку Семаку после замены, а сразу же ушел в подтрибунное помещение. Вендел был заменен лишь на 88-й минуте игры.