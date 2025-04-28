Экс-тренер «Спартака»: этот VAR меня уже достал

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что его устроило судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, передает «Московский комсомолец».

«Я не думаю, что к судье какие-то претензии есть. По назначению или не назначению пенальти — этот VAR меня уже достал. Даже обсуждать это не хочу», — сказал Романцев.

26 апреля ЦСКА обыграл в матче РПЛ московский «Спартак». ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.