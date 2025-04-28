Мостовой: теперь я верю в чемпионство "Краснодара"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал шансы "Краснодара" стать чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

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"Теперь я верю в чемпионство "Краснодара", сейчас для них все очень реально. Все в их руках, посмотрим, смогут ли они до конца чемпионата выдержать это давление. Критика Мусаева? И что с того? Я говорю всегда по делу", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

"Краснодар" по итогам 26-го тура оторвался от "Зенита" на четыре очка. Питерская команда сыграла вничью с московским "Динамо" (1:1). Командам осталось провести до конца сезона по четыре матча. "Быки" еще ни разу в своей истории не становились чемпионами Российской Премьер-лиги.