Стало известно, почему Месси не хочет возвращаться в «Барселону»

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси не хочет возвращаться в «Барселону». Об этом пишет издание Sport.es.

По информации источника, форвард не хочет иметь ничего общего с «блауграной» из-за тяжелых отношений с руководством каталонского клуба. Пока Месси даже не планирует участвовать в возможном матче почета в футболке команды.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.