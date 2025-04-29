Полуфинал Лиги чемпионов могут перенести из-за отключения электричества

Матч полуфинальной серии Лиги чемпионов между «Барселоной» и миланским «Интером» может быть перенесен на другую дату из-за проблем с электроэнергией в Испании. Об этом пишет издание El Desmarque.

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Поединок должен состояться 30 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и начаться в 22:00 по московскому времени, однако пока вылет итальянской команды в Испанию находится под вопросом. Из-за масштабного сбоя испанские аэропорты работают с перебоями и массово отменяют авиарейсы по соображениям безопасности.

В СМИ также указано, что в некоторых районах Испании может быть введен режим чрезвычайной ситуации, если вопрос с электроэнергией не будет решен в ближайшие часы.

Один из футбольных матчей в Испании уже был перенесен: 28 апреля должна была состояться игра 37‑го тура Сегунды между «Альмерией» и «Расингом» из Ферроля. В тот же день были прерваны матчи теннисного турнира серии «Мастерс» и WTA-1000 в Мадриде, потому что невозможно было продолжать игры без электроэнергии.