Карпин рассказал, кто из легионеров сыграет за сборную России в июне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто из легионеров присоединится к национальной команде на июньский сбор.

«Буду ли вызывать игроков из-за границы? Кузяева — нет, Захаряна — нет. Арсен травмирован. Если Головин будет здоров, то вызовем», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

На июнь у сборной России запланировано 2 товарищеских матча. 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» российская команда сыграет со сборной Нигерии, 10 июня в Минске сборная России встретится с национальной командой Беларуси.

С февраля 2022 года все российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. Клубы пропустили несколько сезонов еврокубков, национальная команда не была допущена до отборов Евро-2024 и ЧМ-2026, также сборная пропустила несколько розыгрышей Лиги наций.

В марте сборная России со счетом 5:0 разгромила сборные Гренады и Замбии.