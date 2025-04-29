Аршавин не ездил в метро 20 лет

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России и экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин признался, что уже много лет не пользуется метро. Его слова приводит РИА Новости.

«По-моему, последний раз в 2006 году был в метро. Не было нужды. В принципе, я на машине успеваю, куда нужно», — сказал Аршавин.

29 апреля в Санкт-Петербурге состоялась презентация состава метро, внешняя и внутренняя оклейка которого посвящена столетнему юбилею футбольного клуба «Зенит». Футболисты, тренеры, руководство и ветераны «Зенита» проехались от станции «Парнас» до станции «Удельная».

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за краснодарскую «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».