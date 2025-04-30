Экс-полузащитник «Реала» раскритиковал премию «Золотой мяч»

Экс-полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф негативно отозвался о престижной награде «Золотой мяч», так как не считает её показательной.

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«Почему вообще «Золотой мяч» так важен? Я не считаю, что он — ориентир или показатель чего-либо. Возможно, раньше — да. Когда голосовали тренеры и футболисты, я видел смысл. Хотя иной раз всё равно не выбирали лучшего, а проявляли уважение к одноклубникам или своим тренерам. Я вообще считаю, что нужно отдельно выбирать футболиста в каждой линии: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. И уже затем MVP. Я бы предпочёл, чтобы всё двигалось в этом направлении. Много раз самым ценным игроком мог быть, например, Макелеле», — сказал Зеедорф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024 стал испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Полное интервью с Кларенсом Зеедорфом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.