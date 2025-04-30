«Локомотив» может уволить Галактионова и заменить на Черчесова или Федотова.

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Как утверждает инсайдер Иван Карпов, в случае поражения от «Ростова» в сегодняшнем матче Пути регионов в Фонбет Кубке России, Михаил Галактионов с большой вероятностью покинет пост главного тренера железнодорожников.

Первый и приоритетный вариант на замену – бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов, это кандидатура спортивного блока.

В то же время есть кандидаты от директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Бориса Ротенберга: экс-тренер сборной России Станислав Черчесов и Дмитрий Хохлов, работающий с молодежной командой «Локомотива».