«Локомотив» может уволить Галактионова в случае поражения «Ростову». Федотов – приоритетный вариант на замену, Черчесов и Хохлов – кандидатуры Ротенберга (Иван Карпов)
«Локомотив» может уволить Галактионова и заменить на Черчесова или Федотова.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, в случае поражения от «Ростова» в сегодняшнем матче Пути регионов в Фонбет Кубке России, Михаил Галактионов с большой вероятностью покинет пост главного тренера железнодорожников.
Первый и приоритетный вариант на замену – бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов, это кандидатура спортивного блока.
В то же время есть кандидаты от директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Бориса Ротенберга: экс-тренер сборной России Станислав Черчесов и Дмитрий Хохлов, работающий с молодежной командой «Локомотива».