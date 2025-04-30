«Спартак» и Станкович начали переговоры по новому контракту

Московский «Спартак» может продлить сотрудничество со своим главным тренером Деяном Станковичем. Стороны уже начали переговоры по поводу пролонгации контракта, информирует журналист РБК Грант Гетадарян.

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Согласно сведениям источника, первый раунд переговоров прошёл успешно. Окончательное соглашение должно быть достигнуто ближе к концу мая.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Он подписал с красно-белыми контракт сроком на два годы. Под руководством серба «Спартак» уже дошёл до финала Пути регионов Кубка России. Что касается РПЛ, то там москвичи занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.