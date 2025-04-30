ЦСКА продлит контракт с защитником

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о продлении контракта с Джамалутдином Абдулкадыровым. Защитник недавно дебютировал за армейскую команду в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

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«С Абдулкадыровым контракт в любом случае будет продлён, это даже не обсуждается. К этому уже есть предпосылки», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).