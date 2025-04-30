КДК РФС оштрафовал тренеров «Спартака» и ЦСКА по итогам дерби

Главный тренер ЦСКА Марко Николич и главный тренер «Спартака» Деян Станкович оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за неоднократные выходы за пределы технической зоны во время матча 26‑го тура МИР РПЛ, сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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В субботу ЦСКА в 26‑м туре РПЛ в гостях обыграл «Спартак» (2:1).

— Представитель клубного СМИ ЦСКА вышел на поле ранее чем за две минуты после окончания матча. Штраф 20 тысяч рублей — это нарушение технического регламента. Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику — штраф 30 тысяч рублей. За неподобающее поведение команды — пять жёлтых карточек футболистов и двух официальных лиц клуба (Николич и Крамаренко) — штраф 100 тысяч рублей. Николичу штраф 30 тысяч рублей за систематические выходы за пределы технической зоны. Штраф Пьяничу 10 тысяч рублей за выходы на поле, когда он был заменен, и покидание технической зоны, а также клубу 20 тысяч рублей за появление на поле лица, которое не имело на это право. Болельщики «Спартака» массово скандировали ненормативную лексику, штраф — 30 тысяч рублей. Станкович за неоднократные выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч. Болельщики Спартака на 90‑й минуте кинули пластиковую бутылку на поле. Штраф — 50 тысяч рублей. Неподобающее поведение клуба «Спартак» — предупреждения четырех футболистов, удаление, предупреждение одного лица клуба. Штраф — 100 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

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