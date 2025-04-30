Футболист умер во время матча в 14 лет

Футболист юношеской команды «Обервилье» скончался во время матча в возрасте 14 лет, сообщает пресс‑служба клуба.

У юного футболиста произошла остановка сердца во время матча против «Осера» в минувшие выходные. Он упал в обморок на поле, после чего его реанимировали и на вертолете доставили в больницу Дижона. В среду мальчик ушел из жизни.

Команда открыла счет для сбора средств, необходимые семье для организации похорон. На данный момент собрано более 10 тысяч евро.