Месси и Роналду синхронно вылетели из Лиг чемпионов АФК и КОНКАКАФ

Клубы Лионеля Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср») синхронно завершили участие в Лигах чемпионов своих конфедераций, в течение одних суток уступив на одной и той же стадии полуфинала.

«Интер Майами» в ночь с 30 апреля на 1 мая мск (30 апреля по местному времени) со счётом 1:3 проиграл «Ванкуверу» ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (первая игра 0:2) и выбыл из турнира. Чуть ранее, вечером 30 апреля мск, «Аль-Наср» из Саудовской Аравии не смог выйти в финал Лиги чемпионов АФК, уступив в единственной полуфинальной встрече японскому «Кавасаки Фронтале» со счётом 2:3.

37-летний Лионель Месси и 40-летний Криштиану Роналду провели полные матчи в составах своих команд.