Стало известно, где продолжит работу Личка

Уволенный из московского «Динамо» специалист Марцел Личка, скорее всего, станет главным тренером самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Источник утверждает, что вместе с Личкой в клуб могут пригласить бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, с которым они уже работали вместе. Также отмечается, что нынешний наставник «Крыльев» Игорь Осинькин примет «Химки».

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.