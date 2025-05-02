"Акрон" одержал минимальную победу над махачкалинским "Динамо"

Тольяттинский "Акрон" переиграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 в домашнем матче в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Первый тайм прошел без забитых голов. После перерыва Эгаш Касинтура отличился после красивой комбинации, однако судья Виталий Мешков не засчитал гол по результатам ВАР-проверки из-за офсайда. На 74-й минуте Артем Дзюба ударом головой забил единственный гол матча.

"Акрон" по итогам 27-го тура набрал 32 очка и временно поднялся на девятое место в таблице. Махачкалинское "Динамо" с 27 баллами осталось на 11-й строчке чемпионата.