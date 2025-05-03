"Балтика" не смогла обеспечить себе досрочный выход в РПЛ, уступив "Торпедо"

Футболисты калининградской "Балтики" со счетом 0:1 проиграли московскому "Торпедо" в домашнем матче 31-го тура Мелбет - Первой лиги.

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Единственный гол на 57-й минуте встречи забил колумбийский полузащитник "Торпедо" Ейсон Гузман. Всего команды нанесли по три удара по воротам соперника, по два - в створ.

"Балтика" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 66 очков. Вторым идет "Торпедо", имеющее в активе 58 очков. Идущий третьим новороссийский "Черноморец" (57 очков) за три тура до конца чемпионата сохраняет шансы обогнать "Балтику", поэтому калининградский клуб еще не гарантировал себе выход в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Шансы на повышение в классе без участия в стыковых матчах также сохраняют "Сочи" (56 очков) и екатеринбургский "Урал" (50).

В следующем туре "Балтика" 10 мая в гостях сыграет с "Черноморцем", "Торпедо" днем позднее примет ярославский "Шинник".