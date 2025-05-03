Тьерри Анри оценил невероятные выступления Ламина Ямаля, упомянув Месси и Роналду

Легендарный экс-футболист сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри высказался о звезде «Барселоны» Ламине Ямале.

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«Прекрасно наблюдать за игрой Ямаля, который выглядит так, будто может постоянно доминировать в футболе, и я желаю ему этого, но давайте не будем давить на него. Одна вещь, которая меня поражает в футболе, это то, что ты всегда думаешь, что нет никого лучше Роналду и Месси, Гуллита и Марадоны, но потом приходит Ямаль», – приводит слова Анри Evening Standard.

Напомним, в нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.