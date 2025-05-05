Дьяков: для меня отставка Лички стала неожиданностью

«Крылья Советов» должны одержать победу в домашнем матче с московским «Динамо», заявил «Матч ТВ» бывший футболист Виталий Дьяков.

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В понедельник «Крылья Советов» примут «Динамо» в 27‑м туре МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ). «Бело‑голубые» проведут первый матч после ухода Марцела Лички с поста главного тренера. И. о. главного тренера назначен Ролан Гусев.

— Для «Крыльев» сезон точно закончен, все задачи решены. Вроде бы особо ничего не грозит. «Динамо» поборется за четвертое‑пятое места — думаю, разница непринципиальная. У них произошла смена тренера, поэтому все‑таки думаю, что «Крылья» дома должны победить.

— Кого надо ставить новым тренером в «Динамо»?

— Вообще без понятия. Честно говоря, для меня отставка Лички стала неожиданностью. Логики я особо не вижу, кто там будет, не знаю, — сказал Дьяков «Матч ТВ».

«Динамо» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» (30) идут на 10‑й строчке.

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо» смотрите 5 мая с 18:25 (мск) на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.