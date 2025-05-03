"ПСЖ" с Сафоновым в составе проиграл "Страсбургу" в 32 туре Лиги 1

"ПСЖ" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Франции сезона-2024/25 со "Страсбургом" потерпел поражение со счётом 1:2. Игра прошла в Страсбурге на стадионе "Мено". Счёт в матче был открыт в результате автогола игрока "ПСЖ" Лукаса Эрнандеса на 20 минуте. Затем у хозяев отличился Феликс Лемарешаль (на 45+3 мин.), а у гостей - Брэдли Баркола (на 46 мин.).

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Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды. Для него эта игра в текущем сезоне стала 16-м появлением на поле в официальных матчах.

Благодаря этому результату "Страсбург" набрал 57 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. У "ПСЖ", который досрочно стал чемпионом Франции, в активе осталось 78 очков.

В следующем туре "ПСЖ" 10 мая в гостях сыграет против "Монпелье". Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.