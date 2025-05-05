Адиев прокомментировал свое будущее в «Химках»

Главный тренер подмосковных «Химок» Магомед Адиев не исключил возможности долгосрочного сотрудничества с клубом.

«Допускаю, что останусь в «Химках» на долгосрочную перспективу, но сейчас об этом не думаю. У меня есть задача на шесть игр — оставить клуб в РПЛ», – приводит слова Адиева «Чемпионат».

Адиев признал наличие трудностей в работе, но подчеркнул, что воспринимает их как неотъемлемую часть своей профессии, ведь тренера приглашают именно для решения сложных задач.

После 27 туров «Химки» занимают 12-ю строчку турнирной таблицы с 25 очками. Адиев тренирует команду с текущего года. Это второй наставник в клубе в этом сезоне. Адиев сменил у руля команды Франка Артигу.