Осипенко повторил показатель по голам в РПЛ, ранее достигнутый лишь тремя игроками

Чемпионат.com

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отметился забитым мячом в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Этот гол стал для него девятым в сезоне чемпионата России, он сравнялся с рекордом по голам за один турнир. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Защитник «Ростова» повторил рекорд по голам в РПЛ
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Осипенко повторил рекорд чемпионатов России по забитым мячам среди защитников. Ранее аналогичного показателя достигли Виктор Онопко (1993 год, «Спартак»), Юрий Никифоров (1995-й, «Спартак») и Денис Колодин (2007-й, «Динамо»).

У хозяев на 70-й минуте забитым голом отличился аргентинский полузащитник Лукас Вера.

«Ростов» за три тура до конца РПЛ занимает восьмое место, набрав 38 очков.

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