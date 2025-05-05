Аршавин назвал главную силу нынешнего «Зенита»

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин назвал троих полузащитников главной силой нынешней петербургской команды.

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"Сейчас тройка Барриос-Вендел-Глушенков является главной силой "Зенита". Вендел летом уйдет, и его в любом случае придется кем-то заменить. Имеющиеся футболисты точно соответствуют уровню "Зенита", - сказал Аршавин Metaratings.

"Зенит" после 27 туров занимает второе место в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. Следующий матч команда Сергея Семака проведет 10 мая в Махачкале против местного "Динамо".