Названа причина, по которой грузинские игроки не едут в РПЛ

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия предположил, почему грузинские футболисты больше не едут в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его приводит «Чемпионат.com».

«Мамука Джугели переключился с российского рынка на европейский — и вот результат. Шучу, конечно. А если серьезно, семьи сегодня не отпускают сыновей играть в Россию. Сейчас в Европу стало легко уехать — даже виз не надо», — рассказал Ашветия.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.