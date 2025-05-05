Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога», передает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Под собственным брендом Акинфеев рассчитывает продавать игры и игрушки, одежду, безалкогольные напитки, оказывать рекламные услуги и услуги для бизнеса.

В игре 1/8 финала домашнего чемпионата мира Акинфеев отбил удар в серии послематчевых пенальти ногой. Этот эпизод болельщики и спортивная общественность стали называть «ногою бога».

Россияне вышли в четвертьфинал того чемпионата мира, где в серии пенальти уступили Хорватии.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.