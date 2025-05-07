Вице-президент «Урала» «угрожал физической расправой» судьям матча с «Родиной»

Вице-президент «Урала» Смольников «угрожал физической расправой» судьям матча с «Родиной». КДК передал дело в комитет по этике
Игорь Смольников угрожал расправой судьям матча «Родина» – «Урал» (3:2).
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
На 90-й минуте игры 31-го тура Мелбет Первой лиги форвард «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР (работал Анатолий Жабченко – Спортс’‘).
Перед голом нападающий екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной, поэтому после отмены мяча Маркова главный судья встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота команды из Екатеринбурга.
«Родина» – «Урал»: оскорбительное поведение заместителя начальника команды Фидлера с использованием нецензурных слов. Вице‑президент «Урала» Смольников – оскорбительное поведение с ненормативной лексикой. Продолжал оскорблять судью в подтрибунном помещении. Смольников угрожал физической расправой всей судейской бригаде. КДК передал дело в комитет по этике, так как Смольников не является официальным лицом и не может быть в технической зоне. У Фидлера не прошел год с предыдущего нарушения. Это рецидив. По регламенту за рецидив мы дисквалифицируем Фидлера на месяц во всех соревнованиях Первой лиги и всех соревнованиях под эгидой РФС», – сказал Артур Григорьянц.