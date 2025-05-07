Вице-президент «Урала» «угрожал физической расправой» судьям матча с «Родиной»

Игорь Смольников угрожал расправой судьям матча «Родина» – «Урал» (3:2).

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На 90-й минуте игры 31-го тура Мелбет Первой лиги форвард «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР (работал Анатолий Жабченко – Спортс’‘).

Перед голом нападающий екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной, поэтому после отмены мяча Маркова главный судья встречи Антон Фролов назначил пенальти в ворота команды из Екатеринбурга.