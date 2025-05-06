Биатлонист Латыпов провел совместную тренировку с «Крыльями Советов»

Российский биатлонист, призёр Олимпийских игр — 2022 Эдуард Латыпов провёл тренировку с игроками ФК «Крылья Советов». Биатлонист вышел на поле перед матчем самарцев с московским «Динамо».

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«Чтобы понять другой вид спорта, нужно окунуться в него с головой. Провёл с ребятами небольшую тренировку, понял, что управлять мячом – это не так просто. Ребята подсказывали мне, Антон Зиньковский объяснял схемы, как делать упражнения. Подняли друг другу настроение, обменялись опытом, всё прошло отлично», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» потерпели поражение в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо». Счёт — 1:3.